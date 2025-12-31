Inter, il giro di boa è ormai alle porte: i numeri sorridono a Chivu? Ecco il confronto con Simone Inzaghi

Inter, il giro di boa è ormai arrivato. La media punti di Chivu è molto simile a quella di Inzaghi. Anzi, il tecnico romeno ha fatto meglio

Mentre l’Inter si prepara ad affrontare la prima gara del nuovo anno (tradizionalmente favorevole ai nerazzurri dal 2020), la pausa offre l’occasione per un primo bilancio dopo 16 giornate di Serie A. Il confronto naturale è tra il presente targato Cristian Chivu e il recente passato sotto la guida di Simone Inzaghi, passatisi il testimone in estate.



I numeri, al giro di boa quasi completato, sorridono al tecnico romeno. La sua Inter guarda tutti dall’alto con 36 punti, frutto di un percorso netto senza mezze misure: 12 vittorie, 4 sconfitte e zero pareggi. Rispetto allo stesso punto della scorsa stagione, Chivu vanta 2 punti in più di Inzaghi, che allora navigava in terza posizione a quota 34 (con 10 successi, 2 pari e 2 ko), all’inseguimento di Atalanta e Napoli. La media punti attuale di 2,25 proietta i nerazzurri verso un finale attorno a quota 85-86 punti, in una corsa scudetto che li vede attualmente con una lunghezza di vantaggio sul Milan e due sul Napoli.

Il bilancio statistico mostra luci e ombre: l’Inter vanta il miglior attacco del torneo con 35 reti (meno delle 40 di Inzaghi l’anno scorso), ma una difesa che ha già concesso 14 gol. Migliorare la solidità arretrata sarà decisivo per il titolo, proprio come dimostrato dal Napoli di Conte la passata stagione, capace di spuntarla grazie a una difesa di ferro. In quest’ottica, il rientro di Acerbi e l’apporto del nuovo acquisto Akanji saranno fondamentali.



Il vero margine di miglioramento, tuttavia, risiede negli scontri diretti. La squadra di Chivu finora o vince o perde, e le quattro sconfitte maturate contro Udinese, Juventus, Napoli e Milan pesano come macigni. È un difetto ereditato dalla gestione Inzaghi che va corretto. Gennaio, con le sfide a Bologna e Napoli, sarà il banco di prova ideale per capire se l’Inter può guarire dal “mal di big”, difendere il primato e riscattare la delusione della Supercoppa, puntando anche agli ottavi di Champions.