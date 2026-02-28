Serie A
Inter, Chivu a DAZN prima del Genoa: «Eliminazione? Il passato non lo possiamo cambiare, abbiamo voltato pagina già il giorno dopo. Pensiamo agli obiettivi rimasti»
Inter, Cristian Chivu ha parlato a Dazn prima del match contro il Genoa, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26
A Dazn prima di Inter Genoa, Cristian Chivu ha presentato così il match di San Siro. Queste le sue dichiarazioni.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
PRIMA DEL MATCH – «Non abbiamo tempo di pensare, giochiamo ogni tre giorni. Dobbiamo ritrovare le energie, questa è un’altra competizione dove finora abbiamo fatto abbastanza bene. Dobbiamo dare continuità e marciare con la stessa mentalità».
L’OPPORTUNITÀ PER BONNY – «Abbiamo quattro attaccanti e i numeri parlano di una stagione pazzesca. Si mettono a disposizione, hanno fatto delle belle cose e dobbiamo continuare così perché ora non abbiamo Lautaro».
ENERGIA POST-ELIMINAZIONE – «Il passato non lo possiamo cambiare, abbiamo voltato pagina già il giorno dopo. Pensiamo agli obiettivi rimasti e ad essere competitivi fino alla fine».
L’INTERVISTA COMPLETA DI CHIVU
Ultimissime
video
Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO
Arnautovic commuove Mihajlović, Como da sogno europeo e la Juve che incanta: le Contro pagelle firmate Andrea Bargione – VIDEO...