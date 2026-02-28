Connect with us
Inter, Chivu a DAZN prima del Genoa: «Eliminazione? Il passato non lo possiamo cambiare, abbiamo voltato pagina già il giorno dopo. Pensiamo agli obiettivi rimasti»

46 minuti ago

Cristian Chivu

Inter, Cristian Chivu ha parlato a Dazn prima del match contro il Genoa, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26

A Dazn prima di Inter Genoa, Cristian Chivu ha presentato così il match di San Siro. Queste le sue dichiarazioni.

PRIMA DEL MATCH – «Non abbiamo tempo di pensare, giochiamo ogni tre giorni. Dobbiamo ritrovare le energie, questa è un’altra competizione dove finora abbiamo fatto abbastanza bene. Dobbiamo dare continuità e marciare con la stessa mentalità».

L’OPPORTUNITÀ PER BONNY – «Abbiamo quattro attaccanti e i numeri parlano di una stagione pazzesca. Si mettono a disposizione, hanno fatto delle belle cose e dobbiamo continuare così perché ora non abbiamo Lautaro».

ENERGIA POST-ELIMINAZIONE – «Il passato non lo possiamo cambiare, abbiamo voltato pagina già il giorno dopo. Pensiamo agli obiettivi rimasti e ad essere competitivi fino alla fine».

