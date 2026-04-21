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Chivu nel post partita: «Rimontare 2 volte il Como in 10 giorni, solo la pazza Inter può farlo. I ragazzi hanno orgoglio e il DNA nerazzurro dentro»
Inter, Cristian Chivu ha parlato dopo il match contro l’Inter, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2025/26
Ai microfoni di Mediaset dopo Inter Como, il tecnico Cristian Chivu ha dichiarato:
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SODDISFAZIONE PER LA VITTORIA OTTENUTA GRAZIE AI CAMBI DALLA PANCHINA – «C’è un gruppo, è il lavoro di un gruppo che da inizio stagione sta facendo molto bene. Quando sono chiamati in causa lo fanno vedere. Oggi chi è subentrato ci ha dato una grossa mano, hanno avuto personalità, coraggio e sono stati decisivi. E’ il lavoro di questo gruppo che ha questa voglia pazzesca di esser competitivi fino in fondo».
DOBLETE – «Ci siamo guadagnati e ci siamo messi da soli col lavoro e i risultati in una posizione che ci permette di sognare. Di raggiungere l’obiettivo campionato e Coppa Italia».
DOPPIA RIMONTA COL COMO – «Eravamo consapevoli di quello che è il Como, di cosa sta facendo vedere. Siamo stati in grado di segnare tanti gol nelle partite fatte contro di loro, questi ragazzi hanno orgoglio e il DNA Inter dentro. Rimontare 2 volte il Como in 10 giorni, solo la pazza Inter può farlo».
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