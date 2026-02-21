Inter, Chivu esulta dopo la vittoria contro il Lecce: «Dimarco straordinario, per Bastoni capitolo chiuso. Ecco quando tornano Dumfries e Calhanoglu»

Inter, Chivu ha parlato così dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Lecce. Queste le dichiarazioni del tecnico

Al termine di Lecce-Inter 0-2, a DAZN è intervenuto Cristian Chivu. Queste le parole dell’allenatore nerazzurro.

L’ESULTANZA DELLA PANCHINA AL GOL DI MKHITARYAN – «Quello che succede dietro di me in panchina non lo so, quello che hanno previsto loro. Ci speravamo, dovevamo sfruttare le palle inattive. Oggi ne abbiamo battute molte. Purtroppo non siamo riusciti a batterle meglio nel primo tempo. Poi abbiamo un giocatore straordinario come Dimarco che ha un piede molto bello».

SUI FISCHI A BASTONI – «Niente. Dal mio punto di vista è un capitolo chiuso. Apprezzo la professionalità e quello che è questo ragazzo, questo difensore. Soprattutto dal punto di vista umano. Ci ha messo la faccia, ha capito l’errore. Ha chiesto scusa e gli fa onore. Si va avanti, anche lui è consapevole che la squadra viene prima di tutto, le nostre ambizioni, la nostra competitività».

SULLA PRESTAZIONE DI THURAM – «Io ho 24 giocatori meravigliosi che cercano di dare il massimo. A me Marcus oggi è piaciuto, ha corso tanto, ha attaccato la profondità e fatto delle belle sponde. Così come Frattesi che ha fatto una bella gara, Siamo tutti coinvolti, ci alleniamo bene e cerchiamo di mantenere i piedi per terra. Gli faccio i complimenti perché se lo meritano».

DUMFRIES? – «Lui con noi qualcosina ha fatto in queste settimane, questa meno perché siamo stati sempre in viaggio. Denzel da domani è ufficialmente col gruppo, sarà a disposizione e farà tutto. Fino ad adesso qualcosa gli abbiamo tolto per precauzione. Anche Calhanoglu sta andando bene, credo che lunedì anche lui sarà in gruppo».

