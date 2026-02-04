Inter, Chivu dopo la vittoria col Torino: «Nel finale si soffre un po’. Complimenti al settore giovanile. Il mercato è sempre bast***o!»

Inter, Chivu ha parlato così dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Torino. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro

A Mediaset dopo Inter Torino, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così il successo per 2-1 maturato nel quarto di finale di Coppa Italia. Le sue parole.

PRESTAZIONE – «Non do voti, non sono giornalista e non faccio il fantacalcio. Sono contento per la prestazione, per le energie che servivano in una partita del genere. Poi ovvio che nel finale soffri un po’, viene fuori l’orgoglio dell’avversario. Contenti della vittoria e del passaggio del turno».

TURNOVER – «Sappiamo con chi abbiamo a che fare e il lavoro fatto negli ultimi mesi, Sono partite in cui hai bisogno di energie e di gamba, è stata una scelta fatta in base a chi oggi aveva energie. Ci sono due ragazzi integrati dall’U23, faccio i complimenti a loro e a tutto il settore giovanile, anche tutti gli allenatori che in passato hanno lavorato con questi ragazzi. Complimenti anche a Vecchi che sta facendo un gran lavoro con grandi risultati con ragazzi che stanno crescendo e sono utili anche per noi».

SE MI ASPETTAVO UN RINFORZO DAL MERCATO? – «Un allenatore e una squadra può sempre migliorare, a prescindere dal mercato. Si parla spesso di cosa potrebbe servire, abbiamo una società che ha provato fino in fondo a fare quello che io avevo richiesto., Purtroppo il mercato è sempre bastardo! Abbiamo 23-24 giocatori, più i ragazzi dell’U23 che ci danno una mano. Dobbiamo continuare a battere colpo su colpo per il resto della stagione».

PREOCCUPATO DELL’INCROCIO DI CALENDARIO PRIMA DEL DERBY COL MILAN? – «Io non sono mai preoccupato. A me piace giocare, mi piaceva anche da giocatore più che allenarmi. Avevo questa voglia e ambizione, che non deve mai mancare in una società come l’Inter. Abbiamo un gruppo di giocatori validi che rispondono sempre presente e ci danno una grossa mano».

L’INTERVISTA COMPLETA DI CHIVU DOPO INTER TORINO