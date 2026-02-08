Inter, Chivu svela questo prima del Sassuolo: «La rosa è coinvolta al 100%. Lautaro ha una fame e una voglia incredibile»

Inter, Cristian Chivu ha parlato a Sky prima del match contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni verso il match di Serie A

Cristian Chivu, allenatore dell‘Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match col Sassuolo. Le sue dichiarazioni.

PREPARAZIONE – «Bisogna avere attenzione e atteggiamento, nei duelli e nell’approccio alla partita. È una gara non semplice, contro un avversario tosto che ha messo in difficoltà chiunque. Nonostante sia neopromossa sta facendo un grande campionato».

SCELTE DI FORMAZIONE – «La cosa più bella è che abbiamo una rosa coinvolta al 100% e che si mette a disposizione del gruppo. Per essere competitivi bisogna lavorare tutti bene, il campionato è lungo e sappiamo che ci sarà bisogno di continuità. Noi siamo l’Inter, una squadra che ha costruito nella storia qualcosa di importante».

LAUTARO MARTINEZ – «Ha una fame e una voglia incredibile di essere determinante. Vuole essere se stesso e allenarsi e vivere la giornata per migliorarsi. Ha tante qualità importanti, come molti attaccanti che hanno giocato qui. Per chi guarda il calcio è bello vedere giocatori come Lautaro».