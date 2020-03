Inter, Conte è preoccupato per i rinvii: rischio sfiducia nel gruppo interista

Il caos che regna in Serie A preoccupa e non poco Antonio Conte: il tecnico interista dovrà far stare concentrati tutti i suoi giocatori

La Gazzetta dello Sport disegna perfettamente lo stato d’animo di Antonio Conte. Il tecnico è preoccupato perchè non è semplice gestire l’incertezza, programmare gli allenamenti e tenere alta la tensione nei giocatori: c’è il rischio che qualcuno molli.

I giocatori dell’Inter, che oggi si ritroveranno ad Appiano Gentile, troveranno un Antonio Conte molto carico. Il tecnico ha avuto più di 24 ore per pensare il discorso e sembra già di sentirlo. I toni non saranno bassi. Se i cali di tensione sono per il tecnico il pericolo pubblico numero uno in tempi “normali”, figuriamoci ora. D’altronde, è legittimo pensare che la squadra sia confusa, non sapendo quale avversario affronterà nella prossima gara ed essendo ferma da due giornate di campionato, Europa League esclusa. Ecco che qui subentra il lavoro del tecnico che cercherà di trasformare questo grande caos e difficoltà crescenti in uno stimolo, in un’occasione ulteriore per compattare il gruppo nel “noi contro tutti” che già fece la fortuna di Mourinho.