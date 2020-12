Inter, Conte ha un piano C: a Verona col tridente

Per la partita contro il Verona, Antonio Conte potrebbe sorprendere con uno schieramento inedito

L’Inter ha bisogno di rifiatare e, contro l’Hellas Verona, Antonio Conte potrebbe sorprendere con uno schieramento inedito. Nelle settimane scorse si è parlato a lungo di un piano B e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, quello del Bentegodi potrebbe addirittura essere il piano C.

In terra veronese, infatti, l’allenatore nerazzurro potrebbe decidere di scendere in campo con un tridente offensivo. Lukaku sempre boa centrale d’attacco, ma con Lautaro Martinez spostato a sinistra e Perisic finalmente nel suo ruolo naturale di esterno destro. Così facendo, Hakimi e Young avrebbero più sostegno sulle fasce e soprattutto meno campo da dover coprire. Conte ci pensa, considerando che l’attacco a tre gli ha regalato in passato una Premier League con il Chelsea.