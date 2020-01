Inter, Conte lascia lo stadio senza passare dai microfoni

Inter, Antonio Conte furioso dopo il pareggio col Cagliari. Il tecnico nerazzurro non si ferma nel post match con la stampa

È un Antonio Conte furioso quello al termine di Inter-Cagliari. L’allenatore nerazzurro, infatti, non si è fermato con la stampa come si è soliti fare al termine di ogni gara ma ha imboccato direttamente la via del posteggio di San Siro.

Il tecnico è certamente deluso per il terzo pareggio consecutivo ottenuto dalla sua squadra, a cui si è aggiunta nel finale l’espulsione di Lautaro Martinez.