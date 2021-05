Inter, dai diritti tv al market pool: lo scudetto fa schizzare i ricavi

La conquista dello scudetto farà respirare le casse dell’Inter: ecco quanto incasseranno i nerazzurri

Ottime notizie per le casse dell’Inter che, dopo la conquista dello scudetto, saranno rimpinguate e potranno tirare una boccata d’ossigeno. Ma quanto vale realmente uno scudetto? Difficile dare una cifra esatta, più semplice è ricostruire quello che arriverà nei prossimi mesi nelle casse della società. E rispetto allo scorso anno, l’Inter porterà a casa certamente 9 milioni in più solamente in base ai bonus sportivi.

La Gazzetta dello Sport entra nel dettaglio: Nelle casse nerazzurre entreranno 23,4 milioni per la distribuzione dei ricavi dai diritti tv per la

Serie A, come premio per il primo posto (lo scorso anno, col secondo posto, l’Inter incassò 19,8 milioni). A questi andranno aggiunti i 10 milioni garantiti dalla spartizione del market pool Champions, 2,5 in più rispetto allo scorso torneo. Tra l’altro, sempre dalla Uefa, entreranno altri 30 milioni dati dai bonus per la partecipazione alla Champions League e dai ricavi da ranking storico decennale. Insomma, soldi guadagnati grazie ai risultati sportivi e quindi non scontati a inizio stagione. Restando poi sul parallelo tra i due campionati di Conte, lo scudetto porterà un bel gettone d’oro in più grazie alla Supercoppa italiana. Il valore della sfida, però, dipenderà da dove verrà giocata. Ma il tricolore avrà un effetto domino anche sui bonus legati ai contratti commerciali in essere con i vari sponsor. Tra sponsor tecnico, main sponsor e altre partnership, il club nerazzurro riceverà circa altri 15 milioni.