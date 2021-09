Inter, de Vrij: «Non contenti del risultato. Gol? Pensavo di aver segnato»

Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio tra Shakhtar e Inter: le sue dichiarazioni

Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk. Le dichiarazioni del difensore dell’Inter.

QUASI GOL – «Pensavo che sarebbe entrata, il portiere l’ha parata bene. Peccato».

PAREGGIO – «Siamo venuti qua per vincere, quindi per il risultato non siamo contenti. Penso che il pareggio sia giusto vista la partita, hanno avuto occasioni loro e noi quindi è giusto».

CHAMPIONS – «Diventano importantissime le altre partite in Champions, ora analizziamo la partita e guardiamo avanti in campionato».