Inter, Dimarco: «Gol incredibile. Peccato per il pari, ma sono contento»

Dimarco a Sky Sport: «Segnare con questa maglia è un’emozione incredibile. Condizione? Vi dico come sto ora»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match tra Sampdoria e Inter, Federico Dimarco ha spiegato l’emozione di trovare la rete con la maglia nerazzurra e ha svelato le sue condizioni. Di seguito le sue parole.

GOL – «È stata un’emozione incredibile segnare con questa maglia. È un momento che aspettavo da tanto. Peccato solo per il pareggio finale, ma oggi sono contentissimo».

CRESCITA – «Ho fatto sei mesi qui, ma non sono riuscito a giocare tanto. Sono andato a Verona per mettermi in gioco inziando a giocare più come centrale che come quinto. A Verona ho lavorato sodo per guadagnarmi questa maglia».

CONDIZIONE – «Mi sento bene. Ho avuto solo crampi, non è sicuramente niente di grave. Siamo concentrati sulla Champions League».

RUOLO – «Terzo di difesa o quinto di centrocampo? Sono due modi diversi di giocare. Forse davanti è più bello perchè si hanno piu occasioni per segnare, ma gioco dove decide il mister».

