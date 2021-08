Inter, Dzeko ha conquistato già i tifosi: che impatto del bosniaco!

Inter, che impatto per Dzeko! I tifosi nerazzurri sono già pazzi del loro nuovo centravanti

L’edizione online del Corriere della Sera ha evidenziato l’ottimo impatto di Edin Dzeko con il mondo Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’attaccante non ha neanche fatto in tempo a sbarcare in città che ha già fatto innamorare i tifosi nerazzurri.

Il centravanti bosniaco ha un compito ben preciso: non far rimpiangere la dolorosa cessione di Romelu Lukaku al Chelsea ai tifosi dell’Inter. È ancora presto per giudizi definitivi, ma Dzeko nel frattempo ha zittito i primi scettici segnando all’esordio contro la Dinamo Kiev il gol del momentaneo 2-0.