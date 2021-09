Inter, Dzeko: «Vittoria da grande squadra. Lautaro? Nessuna rivalità»

Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita del match tra Fiorentina e Inter. Le sue dichiarazioni

GOL CHIAVE – «Il gol di oggi è più importante degli altri? Per me tutti i gol sono importanti, se arriva in una partita come quella di oggi è ancora meglio per tutta la squadra».

VITTORIA – «Questa è una vittoria da grande squadra. Nel primo tempo abbiamo sofferto tantissimo, onore alla Fiorentina per la prestazione. Nel secondo tempo siamo stati più concreti e abbiamo fatto due gol subito che hanno cambiato il match»

LAUTARO – «Non c’è rivalità con lui. Lautaro è un giocatore fortissimo e sono felice che sia con me in attacco».