Inter, Eriksen di nuovo in campo? In Italia non sarà possibile: il motivo

A Christian Eriksen verrà inserito un defibrillatore nel cuore, ma ora la domanda è una: potrà tornare a giocare? La situazione

L’ultimo bollettino medico reso noto oggi dalla Danimarca comunicato che Christian Eriksen sarà sottoposto a un intervento chirurgico per inserire nel cuore un defibrillatore. E adesso ci si chiede se il danese potrà tornare a giocare a calcio. In Italia le regole lo vietano ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarà da capire se l’impianto sarà temporaneo o permanente.

Fra 3-4 settimane il calciatore dell’Inter sarà nuovamente visitato e da questi controlli si cercherà di capirne di più. Intanto l’esempio più famoso di giocatore tornato in campo con un defibrillatore è quello di Blind, ma come detto in Italia questo non sarà possibile.