Inter, finalmente Correa: in tre occasioni è stato vicino ai nerazzurri

Correa è ormai in procinto di trasferirsi all’Inter, dopo che in ben tre occasioni è stato vicino a vestire i colori nerazzurri

La terza volta è quella buona. Correa è pronto a vestire la maglia dell’Inter, questa volta non sembrano esserci più dubbi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, si tratterebbe delle terza volta in cui il Tucu entra in contatto con il mondo Inter.

La prima nel 2013, quando il 18enne fu mandato ad Appiano Gentile dal ds dell’Estudiantes per un provino con la squadra di Stramaccioni: Correa si allenò per due settimane ma alla fine l’Inter decise di non spendere i 2 milioni di euro per il suo cartellino. La seconda fu nel 2018: Correa giocava nel Siviglia e le due società avevano intenzione di mettere in piedi uno scambio con Brozovic. Alla fine sfumò tutto in un nulla di fatto.