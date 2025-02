Inter-Fiorentina, i Top della sfida: Barella rovescia tutto, Lautaro bene anche senza gol, Mandragora è sempre dentro la partita

Tutti i voti e le statistiche sui migliori in campo in Inter-Fiorentina, partita di Serie A terminata sul 2-1. I dettagli in merito

É stata una partita viva, tenuta in bilico fino all’ultimo perché l’Inter non è stata capace di chiuderla nonostante una produzione di occasioni in doppia cifra. Il 2-1 finale condanna la Fiorentina, che comunque resta nell’orbita di un posto europeo, un obiettivo che verosimilmente potrà perseguire in fondo. Chi sono stati i migliori in campo per le due squadre? Ecco i voti e i giudizi dei due principali quotidiani d’Italia.

BARELLA – Il Corriere della Sera gli attribuisce un convinto 7: «Il motore dell’Inter. Ci mette tutto quello che ha. Una rovesciata da applausi». Identico voto da parte de La Gazzetta dello Sport: «La fotografia di una squadra che ha vinto di rabbia. Vorrebbe mangiare il campo, per poco non lo fa. Sfiora un gol da sogno in rovesciata, secondo tempo da top».

LAUTARO – Per Gazzetta merita il 7: «Si può fare l’attaccante e risultare il migliore anche senza segnare. Una girata al volo, una traversa e una grande lettura della partita». Per il Corriere mezzo voto in meno: «Induce all’autogol Pongracic. Prima, di testa, colpisce la traversa».

MANDRAGORA – Mette d’accordo entrambe le testate col 6,5. Per quella sportiva la motivazione è la seguente: «Lucido sul rigore, ma ben dentro la partita sempre. Fa schermo ai tre centrali, non soffre anzi costruisce». Per la generalista il giudizio è sintetico: «Preciso dal dischetto e in mezzo al campo si fa sentire».