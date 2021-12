Inter, Simone Inzaghi non potrà contare su Alessandro Bastoni. Il difensore out contro lo Spezia a causa di una gastroenterite

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la partita di questa sera contro lo Spezia per una gastroenterite che lo ha colpito nella notte.

Il centrale difensivo dunque non sarò della gara e il tecnico dell’Inter sta gestendo la situazione.