Inter Frattesi, i nerazzurri ci hanno provato: il retroscena

Davide Frattesi era in cima alla lista degli uomini mercato dell’Inter, ma il suo arrivo sarebbe stato portato avanti soltanto da una cessione di Barella.

Questo il retroscena di mercato lanciato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Troppo prezioso l’ex Cagliari per privarsene in una stagione molto importante, ma non è detto che in futuro non possa arrivare davvero il centrocampista del Sassuolo che intanto oggi giocherà da avversario.