Inter-Frosinone: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Inter-Frosinone, 13ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo la sosta per le Nazionali è il momento di tornare a concentrarsi sul campionato. Per la 13ª giornata di Serie A l’Inter ospita a San Siro il Frosinone. I ragazzi di Spalletti devono ripartire dopo il brutto 4-1 patito a Bergamo, e cercheranno di ottenere a tutti i costi i tre punti. Attenzione però alla squadra di Moreno Longo, che sembra aver cambiato marcia nelle ultime gare. I gialloblu infatti non perdono dalla gara esterna con il Torino del 5 ottobre, poi sono arrivati una vittoria e tre pareggi, l’ultimo dei quali in casa contro la Fiorentina.

Inter-Frosinone: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Inter-Frosinone: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. Spalletti conferma il turnover lasciando a riposo Icardi, Perisic e Vecino. Pronti al loro posto Lautaro Martinez, Keita e Gagliardini. Inoltre a centrocampo ci sarà anche Borja Valero al posto dello squalificato Brozovic. Longo alla fine opta per il 3-5-2, con la coppia Pinamonti-Ciofani là davanti. Sugli esterni scelti Beghetto e Zampano, con Cassata, Chisbah e Crisetig in mezzo al campo.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Keita; Martinez. All. Spalletti

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Crisetig, Chibsah, Cassata, Beghetto; Ciofani, Pinamonti. All. Longo

Inter-Frosinone: probabili formazioni e pre-partita

Spalletti, che comunque penserà inevitabilmente alla gara con il Tottenham di settimana prossima, dovrebbe dunque optare per il turnover. In porta confermato Handanovic alle spalle di D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar e Dalbert. A centrocampo, al fianco di Vecino vista la squalifica di Brozovic ci sarà Borja Valero. In avanti invece turno di riposo per Icardi, che verrà sostituito da Lautaro Martinez. Dall’altra parte Longo cercherà di ripetere l’impresa contro la Fiorentina, riproponendo una squadra molto simile a quella. Tra i pali Sportiello, Goldaniga, Ariaudo e Capuano a comporre la linea difensiva. Sulla linea mediana agiranno centralmente Chibsah e Maiello e sulle corsie laterali Zampano e Molinaro, rientrato dall’infortunio e unico cambio rispetto al match contro la viola. In avanti ci sarà Cassata alle spalle di Campbell e Ciofani

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Borja Valero; Politano, Joao Mario, Perisic; Martinez. All. Spalletti

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Maiello, Chibsah, Molinaro; Cassata; Ciofani, Campbell. All. Longo

Inter-Frosinone: i precedenti del match

Inter e Frosinone si sono incontrati solo due volte prima d’ora in Serie A. Era la stagione 2015/2016 e in entrambi i casi i nerazzurri si portarono a casa entrambe le sfide. Questa sera i ragazzi di Moreno Longo proveranno a cambiare le cose, magari grazie anche all’aiuto dell’ex Pinamonti, in gol nelle ultime due gare e con una grande voglie di rivincita nei confronti della sua ex squadra.

Inter-Frosinone: l’arbitro del match

Per questo Inter–Frosinone è stato designato il torinese Luca Pairetto. Il fischietto 34enne è uno dei profili più interessanti del nostro panorama, e vanta già 36 presenze in Serie A. Ad aiutarlo nel compito di questa sera ci saranno gli assistenti Di Vuolo e Rocca, insieme al quarto uomo Ghersini.

Inter-Frosinone Streaming: dove vederla in tv

Inter-Frosinone sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.