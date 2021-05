Inter, Gagliardini: «Potevo fare di più. Conte? Uno dei più bravi al mondo»

Roberto Gagliardini ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della nettissima vittoria dell’Inter contro la Sampdoria

Nel post gara di Inter–Sampdoria ecco Roberto Gagliardini ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni.

FESTA – «Atmosfera di grande entusiasmo, abbiamo fatto qualcosa che rimarrà nella storia. Siamo felici anche se non ce la stiamo godendo in pieno senza tifosi. I trofei si vincono anche e soprattutto per loro».

PERSONALE – «Sono mediamente soddisfatto, potevo fare qualcosa in più ma mi voglio godere questo momento e sfruttare quest’anno per migliorare nel prossimo. Me la prendo però con me stesso»

CONTE – «Il mister è unico. Ne ho avuti tanti bravi, ma lui ha qualcosa in più. Non molla di un centimetro, anche quando tutto quello che lo circonda lo potrebbe portare a mollare lui resiste. Credo sia la sua forza ed è anche per questo tra i migliori al mondo»