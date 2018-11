Roberto Gagliardini protagonista in Inter-Genoa: dopo un inizio stagionale difficile, il centrocampista nerazzurro segna due gol per la vittoria della sua squadra

Il riscatto di Roberto Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro, oggi titolare in Inter-Genoa, dimentica il difficile inizio di stagione con una bella prestazione corredata da una doppietta. Il giocatore ha espresso così la sua soddisfazione per la partita: «E’ un grande momento positivo, abbiamo dimostrati che chiunque giochi riesce a fare bene. Era importante fare una grand partita anche in vista della gara fondamentale di martedì – le parole rilasciate a Sky Sport – Io avevo bisogno di fare una partita cosi, non tanto per i gol, ma dopo un inizio di campionato così difficile cerchero di continuare bene per guadagnare la fiducia del mister. E’ normale che giocando poco si soffra, ma è giusto allenarsi bene, ormai è un mese e piu che giochiamo bene. Il Barcellona? Sicuramente sarà difficilissima, dobbiamo giocarcela. Scudetto? Non è il momento di pensarci, vedremo a marzo dove saremo».