Inter-Genoa top e flop: Joao Mario incontenibile, Lautaro spaesato

Inter-Genoa, un 5-0 che non ammette repliche: Politano, Nainggolan, Joao Mario e una doppietta di Gagliardini piegano i rossoblù

Inter-Genoa: I promossi

JOAO MARIO 8 – Incredibile la rinascita del portoghese. Spalletti è riuscito a far tornare un giocatore di calcio anche l’ex Sporting Lisbona e il lavoro del tecnico ha dato i frutti sperati. Un gol e due assist per Joao Mario, decisivo nella vittoria dell’Inter contro il Genoa.

GAGLIARDINI 7.5 – Dopo tanto tempo in panchina, il centrocampista torna in campo e si regala una doppietta. Rapace nel primo gol, furbo nel secondo Roberto Gagliardini si iscrive di diritto nella lista dei giocatori recuperati da Spalletti e l’Inter ringrazia.

POLITANO 7 – Bellissimo il gol dell’attaccante italiano, lesto ad anticipare Gunter e scaricare il pallone in porta. Tanto cuore e tanta corsa come al solito per Politano, uno degli acquisti più importanti dell’estate nerazzurra.

Inter-Genoa: I bocciati

GUNTER 4 – Pomeriggio horror per il difensore genoano. Viene sempre preso in mezzo dagli inserimenti di Politano e Perisic e non riesce contenere gli attacchi dei nerazzurri. Tutta la difesa genoana è in difficoltà ma il centrale più di tutti

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Lo aspettavano tutti. Doveva essere il suo pomeriggio. L’argentino delude le aspettative e al contrario di quanto visto contro il Cagliari, non trova mai la porta. Tanti duelli e sportellate con Romero e poco altro. La rabbia del numero 10 a fine partita è comprensibile.