Inter, giornata importante per Dzeko: tampone decisivo per tornare in campo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella giornata odierna, Dzeko effettuerà un nuovo tampone. In caso di negatività potrà tornare in campo

Giornata importante per Edin Dzeko. L’attaccante ex Roma si sottoporrà infatti oggi – assieme agli altri positivi Satriano e Cordaz – al tampone decisivo per capire se sia negativizzato dal Covid. Oggi la squadra nerazzurra torna al lavoro ad Appiano Gentile, ed il tecnico Inzaghi freme per avere a disposizione quanti più giocatori possibili.

Dopo l’isolamento di questi giorni, il bosniaco spera di ricevere una buona notizia: anche partire dalla panchina contro la Lazio sarebbe una vittoria per l’attaccante nerazzurro.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24