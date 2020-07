Inter, Godin: «Il pareggio di ieri non era il risultato che volevamo» – FOTO

Il difensore centrale dell’Inter, Diego Godin, ha lanciato di fiducia per il proseguo del campionato nerazzurro dopo il pareggio di ieri sera contro l’Hellas Verona:

«Non era il risultato che volevamo e nemmeno quello che abbiamo cercato, però il calcio è così e non serve a niente lamentarsi o guardare altrove. Adesso, ancora di più, continuiamo a lavorare come una squadra!»

