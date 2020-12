Inter, guai per Conte: Sanchez torna nel 2021

L’infortunio di Alexis Sanchez è più grave del previsto. Il cileno tornerà nel 2021

Per le ultime due partite dell’anno, Antonio Conte avrà a disposizione in attacco i soli Lukaku e Lautaro Martinez. Alexis Sanchez infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non si rivedrà in campo prima del 2021.

L’infortunio all’adduttore si è rivelato più grave del previsto e il cileno sarà così costretto a saltare le prossime due partite contro Spezia e Verona. L’Inter dovrà fare a meno anche di Pinamonti, sulla via del recupero ma ormai fuori da un mese.