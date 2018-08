Inter fuori asse: la spina dorsale non funziona

L’asse centrale dell’Inter non ha ancora ingranato. Handanovic, Miranda, Brozovic e Icardi ancora fuori giri

L’Inter di Luciano Spalletti ha ancora degli evidenti problemi ma non è il momento di fasciarsi la testa. Sono passate due giornate dall’inizio del campionato e c’è tempo per porre rimedio. L’asse centrale nerazzurra, quella composta da Handanovic, Miranda, Brozovic e Mauro Icardi ha deluso le attese e ha steccato nelle prime due giornate di campionato. L’Inter per ora zoppica e dovranno essere i vecchi a trainare i nuovi. I 4 protagonisti della scorsa stagione faticano e la formazione nerazzurra ne risente.

«Dovranno essere i vecchi ad aiutare i nuovi» aveva detto Spalletti prima della partita col Torino, centrando il punto del discorso. La spina dorsale della passata stagione, quella composta da Handanovic, Miranda, Brozovic e Icardi non sta lavorando bene, per vari motivi, e inevitabilmente la squadra ne risente. Handa ha fallito contro il Toro, Miranda non è nemmeno sceso in campo. Brozo non è ancora lucido e non è tornato ai livelli intravisti nella seconda parte della scorsa stagione mentre Maurito tira con la stessa media dello scorso anno ma è ancora a secco. In particolare è il centrocampista Epic a dover accendere la luce e a far girare nuovamente il motore.