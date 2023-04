Inter, il Corriere dello Sport esalta Inzaghi: «Ora inchinatevi al suo capolavoro»

Alessandro Barbano del Corriere dello Sport esalta la vittoria dell’Inter e il “capolavoro di tattica” di Inzaghi

Alessandro Barbano, tramite le colonne del Corriere dello Sport, ha così analizzato la vittoria dell’Inter a Lisbona.

IL COMMENTO – «E adesso, dopo lo schiaffo a un Benfica che fino a ieri disconosceva la sconfitta, provate a parlare di inadeguatezza di Inzaghi. Adesso tocca inchinarsi a questo capolavoro di tattica, di carattere, di resilienza agonistica. Perché il due a zero che proietta i neroazzurri verso la semifinale di Champions non è un colpo di fortuna, e non è neanche il colombo uscito dal cilindro di un top player».