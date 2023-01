Inter, il ct Calzona su Skriniar: «Prenderà la decisione giusta per lui»

Inter, le parole del ct slovacco Calzoni su Skriniar: « È un ragazzo ragionevole e prenderà sicuramente la decisione giusta»

Secondo il ct della Slovacchia Calzona, Skriniar prenderà la decisione migliore per il proprio futuro, valutando attentamente tutte le conseguenze. La fascia di capitano all’Inter? Il ct la giustifica così.

INTER E SKRINIAR- «Milan è un giocatore di altissimo livello mondiale. Gioca regolarmente per un grande club che ha l’ambizione di vincere ogni singola competizione. Il fatto che abbia vinto un altro trofeo non ha bisogno di commenti speciali. Basta solo congratularsi. Capitano? Non tutti possono essere capitani dell’Inter. Milan merita di indossare la fascia anche in un club del genere. Lo conferma con le sue prestazioni in campo».

FUTURO SKRINIAR- «Non devo dire io cosa sia buono per il futuro di Milan. Prenderà sicuramente una decisione giusta per lui e la sua famiglia. Non è bene valutare le cose quando non si conoscono tutte le circostanze. È un ragazzo ragionevole e prenderà sicuramente la decisione giusta».

