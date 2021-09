Inter, il grande ex è sicuro: «Lukaku insostituibile, ma Dzeko è un grande acquisto»

Christian Vieri parla della situazione dell’Inter, soffermandosi sulla cessione di Lukaku e gli arrivi di Dzeko e Correa

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha parlato della cessione di Lukaku e dell’arrivo all’Inter di Dzeko e Correa:

SOSTITUIRE LUKAKU – «No, punto. Però l’Inter ha preso Dzeko: non ha la stessa potenza fisica, ha sei anni di più, ma è un attaccante tecnico, di altissima qualità, segna, fa segnare e fa giocare bene la squadra. Lukaku non puoi sostituirlo, ma provare a rimpiazzarlo: l’Inter lo ha rimpiazzato bene. Come ha fatto con Eriksen, prendendo Calhanoglu in due minuti».

CORREA – «Hanno scelto il giocatore che voleva l’allenatore e questo non è importante: è stra-importante. Più delle qualità che Correa ha sicuramente».

