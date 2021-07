Inter, imprevisto ad Appiano Gentile: Inzaghi interrompe l’allenamento

Piccolo imprevisto questa mattina ad Appiano Gentile, con l’allenatore Inzaghi che ha dovuto interrompere la seduta

La giornata non è iniziata nei migliore dei modi per l’Inter di Simone Inzaghi. Nel corso della seduta mattutina , riporta Sky Sport, infatti, il tecnico ex Lazio ha dovuto interrompere inaspettatamente l’allenamento.

La causa è relativa al maltempo. Un’improvvisa grandinata, infatti, ha impedito il proseguo della sessione.