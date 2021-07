Inter in partenza per la Florida Cup: l’Arsenal non ci sarà

L’Inter si prepara a partire per la Florida Cup nonostante il ritiro da parte dell’Arsenal: tournee americana per i nerazzurri

Anche dopo il ritiro dell’Arsenal a causa dei diversi casi da Covid-19 in rosa, l’Inter non avrebbe intenzione di rinunciare alla manifestazione in terra americana. Il volo dei nerazzurri previsto per domattina resta quindi confermato. Ulteriori novità arriveranno però nel pomeriggio dopo i contatti che la dirigenza interista avrà con gli organizzatori.

Resta da capire contro chi giocherà l’Inter, dato che la partita d’esordio nella competizione era in programma proprio contro l’Arsenal. Sky Sport conferma che l’Inter onorerà l’impegno preso nei mesi scorsi e prenderà parte alla Florida Cup, nonostante la rinuncia dell’Arsenal. Oggi la squadra nerazzurra, come noto, sosterrà l’allenamento congiunto con la Pro Vercelli, mentre domani, tra le 11 e le 11.30, il gruppo di Simone Inzaghi prenderà il volo per Orlando.

