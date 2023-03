Inter, infortunio per Gosens: salterà il Porto

Robin Gosens, esterno dell’Inter, ha rimediato un infortunio e non sarà disponibile per il match di Champions contro il Porto

Robin Gosens, esterno dell’Inter, ha rimediato un infortunio e non sarà disponibile per il match di Champions League contro il Porto che andrà in scena domani sera in Portogallo. Ecco il comunicato nerazzurro.

GOSENS – Per l’esterno nerazzurro leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.