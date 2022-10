Inter, Inzaghi: «Abbiamo sempre avuto il controllo»

Le parole di Inzaghi dopo la vittoria dell’Inter sulla Salernitana: «Le cose vanno bene, ma dobbiamo lavorare sempre affinché vadano meglio»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria dell’Inter contro la Salernitana. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo avuto il controllo della gara dal primo al 94esimo, la squadra ha sviluppato bene. E’ una partita che temevo, so come si esce da queste grandi sfide europee, ma la squadra in questi due giorni l’avevo vista concentrata, consapevole. Le cose vanno bene, ma dobbiamo lavorare sempre affinché vadano meglio».

