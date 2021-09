Inter, Inzaghi: «Dumfries in panchina? Non è una bocciatura»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con la Fiorentina: le sue dichiarazioni

15 GOL IN 4 PARTITE – «Senz’altro è importantissimo segnar tanto. Siamo partiti con tanti gol, poi succede che nonostante tanti tiri non riusciamo a segnare. Contro il Bologna abbiamo fatto sembrare una partita semplice che semplice non era visto che il Bologna era in forma» .

DUMFRIES IN PANCA – «Non è una bocciatura. Si tratta di rotazioni, sabato con il Bologna ne avevo cambiati 4, stasera ne tornano altri più freschi. Si gioca ogni due giorni e mezzo bisogna prendere le decisioni miliori»