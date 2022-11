Inter, la dura legge degli scontri diretti

L’Inter di Inzaghi cade ancora in uno scontro diretto, questa volta rischia di essere determinante per il futuro del campionato

L’Inter di Inzaghi cade ancora in uno scontro diretto, questa volta rischia di essere determinante per il futuro del campionato. Contro la Juventus la squadra non ha giocato male, anzi, però ha sbagliato troppo sotto porta. Errori che sono costati caro ai nerazzurri visto poi come è finita.

Fuori casa il rullino dei nerazzurri è da brividi. Troppi i gol subiti e scontri diretti tutti a sfavore. La sconfitta contro la Lazio, la Roma, il Milan e ora anche la Juventus. L’Inter dovrà ora chiudere con due vittorie prima della sosta per tenersi agganciata al treno Scudetto.