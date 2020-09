Inter, Joao Mario è in uscita: interessa in Premier League

Il centrocampista dell’Inter, Joao Mario, è in uscita dopo il rientro dal prestito alla Lokomotiv Mosca della scorsa stagione

Joao Mario può lasciare nuovamente l’Inter in questa sessione di mercato dopo il rientro dal prestito alla Lokomotiv Mosca. Secondo quanto riportato dal quotidiano Record, il centrocampista portoghese interessa a tre club della Premier League.

Il Newcastle, il Leeds United e il West Ham avrebbero già fatto un sondaggio sul giocatore esattamente come il Betis e il Valencia in Spagna e il Galatasaray in Turchia.