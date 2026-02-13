Inter Juve, i numeri del Derby d’Italia e quell’eterna sfida tra due giganti del campionato italiano

Inter Juve, tutti i numeri del Derby d’Italia: una rivalità senza tempo tra due giganti assoluti del calcio italiano

Il Derby d’Italia non è mai solo una partita, è un crocevia di storie. La Gazzetta dello Sport dedica un focus alle principali.

A San Siro, per la quarta volta, andrà in scena la saga della famiglia Thuram. Marcus contro Khephren, l’attaccante capolista contro il centrocampista a caccia di punti Champions, il tutto sotto lo sguardo attento (e dichiaratamente neutrale) di papà Lilian.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

I numeri raccontano l’impatto dei due francesi: Marcus trascina l’Inter con 12 gol e 5 assist stagionali, Khephren guida la mediana bianconera (2 reti e 3 assist). Nell’ultimo incrocio, un pirotecnico 4-3 , segnarono entrambi. Nonostante lo strapotere di Marcus in campionato, il fratello minore vanta un piccolo record personale: in Serie A non ha mai perso contro di lui (due vittorie e un pareggio). La rivalità è così accesa che a gennaio si era persino vociferato di un tentativo interista di riunire i fratelli, voce seccamente smentita dal mondo Juve: “Io mai all’Inter”, ha ribadito Khephren.



Ma la sfida sull’asse Milano-Torino vive anche di intrecci dirigenziali e rancori mai sopiti. È il caso di Beppe Marotta e Luciano Spalletti. Il loro rapporto, nato ai tempi di Venezia (con due esoneri stagionali del tecnico toscano da parte di Zamparini), ha vissuto il suo capitolo più teso all’Inter. Fu proprio Marotta, nel 2019, a sancire l’addio di Spalletti – nonostante la qualificazione in Champions conquistata – per fare spazio ad Antonio Conte . Una separazione dolorosa, con Luciano fermo ai box per due anni con il contratto in tasca. Oggi, Spalletti cerca la rivincita sulla panchina della Juve, provando a fermare la corsa dell’Inter guidata proprio dal presidente Marotta.



La posta in palio è altissima. I 12 punti di distacco raccontano due mondi: l’Inter di Chivu, perfetta contro le piccole ma balbettante nei big match, cerca l’allungo decisivo per lo Scudetto. La Juve di Spalletti ha bisogno vitale di punti per blindare il quarto posto e tenere a bada la Roma. Alla finestra, spettatore interessatissimo, c’è il Milan di Allegri, pronto ad approfittare di ogni passo falso. A San Siro si sfidano i due migliori attacchi del campionato (57 reti l’Inter, 41 la Juve): Lautaro (14 gol) e Yildiz (8 gol) sono pronti a infiammare la notte in cui i destini del calcio italiano si incrociano ancora una volta.