Higuain su Inter-Juventus: «Mazzata al campionato»

Gonzalo Higuain decisivo nel 2-3 della Juventus sull’Inter al Meazza: ecco il punto della situazione in casa bianconera del Pipita

Vittoria in rimonta nel finale per la Juventus al Meazza contro l’Inter, decisiva la rete di Gonzalo Higuain nel finale per il definitivo 2-3. Intervistato da Jtv, il Pipita ha fatto il punto della situazione in casa bianconera: «L’unione della squadra è l’ingrediente che permette il raggiungimento degli obiettivi. In questo momento più che la forza fisica conta l’amor proprio, la testa e la voglia di vincere, di essere un gruppo».

Continua Gonzalo Higuain, parlando del gol decisivo del 2-3: «Quella palla decisiva la sentivo: quando sei convinto ciò che immagini si può realizzare». Infine, una battuta sulla rilevanza della vittoria del Meazza: «Sono certo che anche con il Bologna i tifosi ci saranno vicini. Lo Stadium sarà una bolgia: era necessario vincere contro l’Inter, negli ultimi minuti della gara sapevamo che erano vitali per noi e per lo scudetto. Aver ribaltato il risultato è stato fondamentale per dare una mazzata al campionato».