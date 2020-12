Inter, la difesa è un problema: il dato che condanna Conte

Antonio Conte ha due obiettivi per Inter-Bologna. Vincere e non prendere gol per interrompere la peggior striscia nella storia del club

Battere il Bologna per mettere pressione al Milan in vetta alla classifica. E’ questo uno dei due obiettivi dell’Inter per oggi. L’altro è non subire gol.

I nerazzurri infatti hanno subito almeno due gol in tutte le ultime sei gare casalinghe, considerando tutte le competizioni: non hanno mai fatto peggio nella loro storia da quando esiste la Serie A a girone unico (dal 1929/30).