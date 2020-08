Inter, Lautaro: «Abbiamo fatto un gran lavoro, ma ora vogliamo vincere»

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di PPTV a poche ore da Inter-Siviglia. Ecco le sue parole

«È stato un periodo difficile per tutti, non è stata una cosa bella ma abbiamo imparato tanto. Mi è mancato stare con la mia famiglia nel periodo difficile, spero che tutto vada bene».

FINALE – «Siamo in finale e siamo contenti perché abbiamo fatto un grande lavoro, non è facile segnare cinque gol in semifinale. Ora stiamo preparando una partita contro una squadra forte come il Siviglia. Vogliamo vincere».