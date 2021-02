Inter, Lautaro e lo scudetto: «Favoriti? Non mi piace sentirlo»

Lautaro Martinez ha parlato della corsa scudetto che vede l’Inter in testa

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche della corsa scudetto che adesso vede i nerazzurri avanti.

SCUDETTO – «Favoriti? Non è una parola che mi piace. Ma certo, questo primo posto regala sensazioni positive, mai mi era capitato con un distacco simile sulla seconda. Fa piacere, perché non è casuale ma il frutto di quanto facciamo con il nostro allenatore. Come dice lui: lavoriamo per portare e lasciare un giorno l’Inter nel posto più in alto possibile».