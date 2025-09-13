Inter, Lautaro senza sosta: 14 ore di volo e un solo allenamento. Ma con la Juve ci sarà in una sfida che per lui è un tabù

ppena rientrato da un volo intercontinentale di 14 ore, con un solo vero allenamento nelle gambe. Per chiunque sarebbe il momento di tirare il fiato, ma non per Lautaro Martínez. Il capitano dell’Inter non conosce pause quando c’è di mezzo la sua squadra e, dopo un breve confronto con il tecnico Cristian Chivu, ha spinto al massimo per guidare i nerazzurri nel sentitissimo derby d’Italia contro la Juventus. Ne scrive La Gazzetta dello Sport.

La sua leadership è il faro di un’Inter che, dopo il crollo con l’Udinese, cerca certezze. Ma se il cuore del “Toro” è fuori discussione, i numeri raccontano una storia diversa, soprattutto quando l’avversario è bianconero. La Juventus rappresenta per lui un vero e proprio tabù: in 14 partite di campionato, ha segnato appena due gol, con una media realizzativa di una rete ogni 518 minuti. Un rendimento non all’altezza della sua fama, il secondo peggiore contro qualsiasi squadra di Serie A.

Questa sera, Lautaro è chiamato a un cambio di passo. La sfida è trasformare queste statistiche negative in benzina per una prestazione da leader anche nel tabellino. C’è un precedente incoraggiante: nella stagione della seconda stella, segnò un gol pesantissimo contro la Juve proprio al rientro dalla nazionale.

La partita di Torino sarà anche un derby sudamericano nel derby, con l’attesissimo duello contro la roccia difensiva Bremer. Per il capitano nerazzurro non è solo una questione di tre punti: è una missione personale per invertire la tendenza, zittire i numeri e dimostrare che la sua immensa dedizione può finalmente tramutarsi in gol decisivi anche contro la rivale di sempre.