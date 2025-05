Inter Lazio, infortunio Thuram. Buone notizie per i nerazzurri. Novità in arrivo anche per Mkhitaryan, Frattesi e Pavard

Ci sono novità importanti dall’infermeria del’Inter in vista di Inter-Lazio, riguardanti soprattutto Marcus Thuram.

Il centravanti francese, non al meglio dopo i 120′ giocati in semifinale di Champions League contro il Barcellona, e per questo motivo ieri Simone Inzaghi ha preferito lasciarlo in panchina nel corso di tutti i 90 minuti contro il Torino.

Nessun infortunio tuttavia per lui che, come assicura Sky Sport, domenica prossima contro la Lazio sarà regolarmente in campo. Novità in arrivo anche per Pavard, Frattesi e Mkhitaryan. Mercoledì pomeriggio, quando ci sarà la ripresa degli allenamenti alla Pinetina, lo staff nerazzurro valuterà le condizioni dei tre e capirà chi di loro potrà essere convocabile per la partita contro i biancocelesti. Confermata, invece, l’assenza di Lautaro Martinez, il quale non verrà rischiato.

INTER LAZIO – «Con la Lazio ci sarà Thuram. Lautaro non verrà rischiato, gli altri tre vediamo se ci sarà qualche chance di andare almeno in panchina. Due giorni di riposo per staccare. Mercoledì pomeriggio la ripresa e si vedrà chi tra Pavard, Frattesi e Mkhitaryan ci sarà con la Lazio».