Inter, l’ex Branca: «Sostituito al meglio chi è partito»

Intervistato da Fiorentina.it alla vigilia della gara tra i viola di Italiano e l’Inter, l’ex direttore sportivo dei nerazzurri Marco Branca ha parlato della sua ex squadra, e del momento attraversato in estate:

«Tradizionalmente sono partite molto tirate e con qualche discussione postuma, questo per quanto mi ricordo io nella mia esperienza da direttore tecnico nerazzurro. Sarà una partita con ritmo, perché l’Inter è forte e ha tante alternative di valore: ha sostituito chi è partito nel modo migliore, considerando l’aspetto tecnico ed economico. La Fiorentina dal canto suo ha entusiasmo e ha voglia di mettersi in mostra, avrà studiato bene l’ultima gara col Bologna e quindi cercherà di commettere meno errori possibili. La Fiorentina adesso ha la convinzione che se gioca in un certo modo può anche vincere».