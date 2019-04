Inter, si allontana Jovic: il serbo è vicino al Real Madrid

Marotta è alla ricerca di attaccante che possa sostituire Icardi, in caso di partenza dell’argentino: si complica la pista Jovic

L’Inter molto probabilmente dovrà dire addio all’ex capitano Mauro Icardi in estate. Marotta, a conferma di ciò, è già alla ricerca dell’erede dell’argentino. Uno dei nomi in cima alla lista dei desideri del dirigente nerazzurro è quello di Luka Jovic, centravanti dell’Eintracht Francoforte. La pista che porta al serbo sembra però essersi complicata in seguito alle dichiarazioni del ds del club tedesco Friedi Bobic.

Queste sono le sua parole a ZDF: «C’è la possibilità che Jovic firmi col Real. Io spero e desidero che resti qui all’Eintracht, ma sono realista e se un grande club ci chiede Luka non abbiamo chance. Abbiamo già ricevuto diverse proposte, inclusa una del Barcellona, ma il giocatore non è convinto perché teme di avere poco minutaggio in maglia blaugrana». Jovic sembra quindi destinato alla Liga spagnola, probabilmente al Real Madrid.