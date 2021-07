Inter, Lukaku centrale nel progetto: respinte le big di Premier League

Simone Inzaghi metterà al centro del progetto Inter Romelu Lukaku, respingendo qualsiasi tipo di offerta della Premier League

Romelu Lukaku ricarica le batteria dopo la lunga stagione con l’Inter e la delusione ad Euro 2020 con il Belgio dopo il ko contro l’Italia. Il centravanti belga è un uomo indispensabile per la squadra nerazzurra, pronta a ripartire da ‘Big Rom’ nella nuova gestione targata Simone Inzaghi dopo l’addio del mentore Conte.

Il neo-allenatore ha avuto diversi colloqui telefonici con Lukaku e metterà il bomber al centro della sua Inter come scrive il Corriere dello Sport. Inzaghi è pronto a costruire un impianto perfetto per le caratteristiche del belga, come fatto alla Lazio con Immobile. Lukaku, dal canto suo, nelle ultime settimane ha sempre mostrato il proprio attaccamento all’Inter e ha respinto ogni interessamento specialmente dalle big di Premier League. L’obiettivo del centravanti classe ’93, aggiunge il quotidiano romano, è quello di continuare a vincere con la maglia dei campioni d’Italia e dare l’assalto alla seconda stella.