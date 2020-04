Inter, Lukaku: «Ecco cosa fece Conte nell’intervallo del Derby»

Romelu Lukaku racconta alcuni aneddoti relativi alla sua carriera: ecco le parole dell’attaccante nerazzurro

Romelu Lukaku racconta alcuni aneddoti relativi alla sua carriera. Ecco le sue risposte su Twitter ai tifosi, con riferimento ad Antonio Conte.

«Conte quando eravamo sotto 2-0 contro il Milan. Non ha urlato per niente, ci ha detto cosa fare e dove trovare spazio, noi abbiamo fatto il resto. Viareggio 2009? Quell’esperienza mi ha fatto desiderare di venire a giocare in Italia ancora di più. È stata una grande esperienza».