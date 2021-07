Romelu Lukaku ha raggiunto in serata il ritiro dell’Inter al centro sportivo Suning e lì ha incontrato per la prima volta Simone Inzaghi

Romelu Lukaku è arrivato in serata al centro sportivo Suning per unirsi al ritiro dell’Inter. Il centravanti belga – terminate le meritate vacanze – è stato immortalato insieme a Simone Inzaghi in uno scatto postato poi sui social che ha mandato in visibilio la tifoseria nerazzurra.

I due hanno avuto modo di conoscersi telefonicamente quando il tecnico piacentino è approdato a Milano ma solo stasera si sono visti dal vivo per la prima volta.

