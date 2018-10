L’Inter ha messo in vendita le maglie home e away del 1990-1991. Ecco il prezzo e dove acquistare le storiche maglie

Operazione nostalgia per l’Inter che ha deciso di accontentare una richiesta partita dai tifosi e di mettere in vendita le storiche maglie indossate dai grandi campioni che hanno fatto la storia interista. La scelta è ricaduta su due bellissime maglia: la prima e la seconda maglia dell’annata 1990-1991, quella della formazione guidata da Giovanni Trapattoni, quella con 3 campioni del mondo in rosa e 5 azzurra, capace di conquistare a fine stagione la Coppa Uefa.

E’ possibile acquistare sullo store del club nerazzurro la prima e la seconda maglia del 1990-91 per circa 50€ ad esemplare. Si parte, come detto, con la maglia della prima vittoria nell’allora Coppa Uefa, avvenuto dopo lla doppia finale contro la Roma in cui risultarono decisivi i gol messi a segno a San Siro da Matthäus e Berti. La seconda maglia, bianca con dei rettangoli diagonali nerazzurri, è stata una delle più amate dal popolo interista. Entrambe le casacche presentano lo sponsor Misura sul petto, con scritta bianca su sfondo nero e due segni rossi. Importante operazione nostalgia per la società nerazzurra, una iniziativa apprezzata dai tifosi sui social.